富途：去年7成投資者主動加倉 8成客戶錄正回報 平均收益率23.2%

調查又發現，隨著美聯儲正式啟動減息周期，港元存款利率應聲下調，投資者面對因通脹帶來的「現金貶值」壓力。在這一背景下，投資者展現出積極的資產配置意識。其中有63%受訪投資者認為股市走勢往往領先實體經濟，並有70%受訪投資者在2025年主動增加金融資產配置，主要驅動因素包括盈利預期(48%)、利率趨勢(35%)及利好政策(26%)。

富途證券國際發布《2026香港個人投資者報告》，結果發現約八成富途證券客戶於2025年錄得正回報，全年平均收益率達23.2%，約15%受訪高淨值投資者在2025年實現高達51%至100%的投資收益率。

對比2024與2025年的資產配置變化，報告指出，投資者的風險偏好出現明顯調整。正從傳統避險資產，如定存及銀行理財轉向股票及基金，反映投資者更願意承擔適度波動以獲取更高回報。

當中，AI科技與加密資產成為2025年焦點。27%受訪投資者認為AI科技主題股是推動財富增長的關鍵動力之一。加密資產[8]成為增長最快的資產類別，富途平台相關交易筆數按年攀升246%，持倉金額增長91.3%，參與交易人數大幅上升144%。展望2026年，76%受訪投資者看好AI科技行業前景。