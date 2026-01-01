國泰快運去年載客升27%，年初單日載客12.6萬人次破紀錄。

而在2025年12月27日，國泰航空和香港快運合共載客超過12萬5千人次，創下集團單日載客量新紀錄。並在今年年1月3日再度打破紀錄，單日載客人次突破12萬6千，再創歷史新高。單計12月，國泰航空於載客量按年增加22%，香港快運載客量增加24%。

貨運方面，國泰貨運於2025年12月的載貨量較2024年同月增加6%，可用貨物噸公里數按年增加8%。2025年全年載貨量較2024年增加超過9%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，在12月初從北美、大洋洲和英國返港的留學生，以及回港探訪親友的顧客，帶來穩定的入境客流。繼後的年末假期，訪港旅客有所增加，主要來自東北亞、泰國及印度。出境客流方面，休閒旅遊需求在節日高峰期增長顯著，尤以東北亞及東南亞地區較受歡迎。此外，中國內地亦躍升為熱門旅遊目的地，不少香港旅客亦趁年末假期出行，前往集團多個內地航點。