財經
出版：2026-Jan-22 10:11
更新：2026-Jan-22 16:23

恒生指數反覆升44點　百度升逾4%破頂 泡泡瑪特升近6% (更新)

恒生指數今早高開165點，報26,750點。

恒生指數今早高開165點，報26,750點。

美國總統特朗普稱不會以武力奪取格陵蘭，以及暫時不會對歐洲八國加徵關稅，美國三大指數反彈。恒生指數今早（22日）高開165點，報26,750點。恒指高開段後，升幅曾擴大至最多194點，高見26,779點，惟升幅逐步收窄並倒跌，曾跌85點，低見26,499點，恒指走勢反覆，半日跌26點，報26,558點。大市午後繼續走勢反覆，尾市回升，最終升44點，收報26,629點，成交2348.6億元。國指跌30點，報9,091點；科指跌23點，報5,722點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.83%，報597.5元；美團（3690）跌0.31%，報97元；阿里巴巴（9988）升0.98%，報164.8元；京東（9618）升0.98%，報113.9元；百度（9888）升4.1%，報160元；小米（1810）跌0.51%，報35.24元；快手（1024）升0.38%，報79.1元。

攜程（9961）跌0.21%，報481.6元。

滙控（005）升1.17%，報129.7元。

泡泡瑪特（9992）升5.97%，報206元。

紫金礦業（2899）跌2.3%，報39.98元；紫金黃金國際（2259）升1.23%，報189.8元。

