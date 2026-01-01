陳茂波於瑞士達沃斯發表演講　 介紹香港在過去一兩年取得穩健發展

財政司司長陳茂波繼續出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會活動，當地時間昨日出席「2026達沃斯‧財新CEO午餐會」並發表主題演講。餐會以「探尋有效增長之道」為主題。陳茂波向參與午餐會的嘉賓介紹香港在過去一兩年取得的穩健發展，以及未來在金融、貿易和創科三個主要增長引擎的發展願景和佈局。
陳茂波特別指出，人工智能（AI）和區塊鏈等技術的突破正引發深刻的產業變革，驅動經濟增長和轉型，任何經濟體都必須擁抱這些發展；在「一國兩制」下，香港在金融和科技創新上正不斷探索和試驗，加上與鄰近粵港澳大灣區具備強大創科產業鏈的兄弟城市合作，具有相當大的發展潛力，值得投資。
陳茂波在演講中提及，國際貿易正經歷範式轉移，發達國家需意識到部分發展中國家過去主要以製造和輸出廉價產品的發展模式正在改變。以中國為例，國家推進高水平雙向對外開放，並以擴大內需作為經濟發展的主要動力，這一方面將持續為中國經濟的高質量發展注入動能，同時也為不同經濟體的優質產品和服務提供龐大巿場機遇，繼續共同繁榮。
另外，陳茂波晚上出席以聚焦中國發展為主題的晚餐會並發表演講，分享對國家發展、國際關係，以及香港和內地資本市場發展的看法；亦出席了世界經濟論壇年會的企業家交流會，與近百名來自各經濟體不同界別的領袖就美國經濟和環球經濟展望等議題互動，討論增強經濟韌性和推動增長的策略。