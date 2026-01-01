陳茂波於瑞士達沃斯發表演講　 介紹香港在過去一兩年取得穩健發展

財政司司長陳茂波繼續出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會活動，當地時間昨日出席「2026達沃斯‧財新CEO午餐會」並發表主題演講。餐會以「探尋有效增長之道」為主題。陳茂波向參與午餐會的嘉賓介紹香港在過去一兩年取得的穩健發展，以及未來在金融、貿易和創科三個主要增長引擎的發展願景和佈局。

陳茂波特別指出，人工智能（AI）和區塊鏈等技術的突破正引發深刻的產業變革，驅動經濟增長和轉型，任何經濟體都必須擁抱這些發展；在「一國兩制」下，香港在金融和科技創新上正不斷探索和試驗，加上與鄰近粵港澳大灣區具備強大創科產業鏈的兄弟城市合作，具有相當大的發展潛力，值得投資。