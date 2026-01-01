星展：宏觀環境政策支持 AI不存在泡沫 看好歐洲國防股及亞洲市場表現

星展銀行投資總監侯偉福今日表示，雖然地緣政治、通脹加劇等負面因素影響仍然存在，不過在強勁的資本支出超級周期帶動下，料宏觀經濟依然展現其韌性。其中人工智能和國防開支成為主要推動力。預計2025年至2027年間，僅是大型科技公司於人工智能基礎設施的投入就高達1.4萬億美元。同時，北約國防開支亦預期在2035年前從佔GDP的2%攀升至5%。這些投資承諾預示著一股結構性的有利趨勢，足以重塑工業與科技發展格局。

針對人工智能泡沫問題，該行認為與科網泡沫時代不同，當前的宏觀環境與政策支持穩健。大型科技公司的資本支出雖然龐大，但相對與GDP的比例仍屬可控範圍。不過企業互相資助增長的「循環融資」現象仍然值得關注其系統性風險。