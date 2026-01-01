星展：宏觀環境政策支持 AI不存在泡沫 看好歐洲國防股及亞洲市場表現

星展銀行投資總監侯偉福今日表示，雖然地緣政治、通脹加劇等負面因素影響仍然存在，不過在強勁的資本支出超級周期帶動下，料宏觀經濟依然展現其韌性。其中人工智能和國防開支成為主要推動力。預計2025年至2027年間，僅是大型科技公司於人工智能基礎設施的投入就高達1.4萬億美元。同時，北約國防開支亦預期在2035年前從佔GDP的2%攀升至5%。這些投資承諾預示著一股結構性的有利趨勢，足以重塑工業與科技發展格局。
針對人工智能泡沫問題，該行認為與科網泡沫時代不同，當前的宏觀環境與政策支持穩健。大型科技公司的資本支出雖然龐大，但相對與GDP的比例仍屬可控範圍。不過企業互相資助增長的「循環融資」現象仍然值得關注其系統性風險。
隨著聯儲局在非衰退環境下減息，通脹壓力可能持續上行。該行認為實物資產仍是對抗黏性通脹最有效的對沖工具。而黃金作為沒交易對手風險的金融資產，在全球多國央行持續增持黃金情況下，料今年下半年黃金的價格目標有望達每盎司5,100美元。
展望今年，侯偉福建議年投資者採用四大關鍵策略，首先為透過投資AI適應者把握人工智能浪潮。其次，透過實物資產應對黏性通脹。第三，尋找亞洲(日本除外)股票的價值機遇。最後，於股票和信貸市場追求品質。高Beta票的超額表現已屆極端水平，因此宜優先配置優質股票和投資級債券，而非高收益信貸產品。
股票方面，侯偉福認為亞洲市場(日本除外)仍然是關鍵選擇。美元指數(DXY)預計在2026年第四季度觸及約94.8水平，歷史上意味著更強的亞洲股市表現，包括資本流入增加、美元計價
債務成本下降、以及大宗商品價格上升。亞洲股票(日本除外)較成熟市場估值折讓32.4%，同時預期2026年盈利增長可達18.9%。另外，該行亦看好好歐洲國防股，預計受惠於北約多年來的重整軍備承諾，其盈利增長將達 24%，遠超整體市場的10%。
針對恒生銀行私有化，該行建議收息一族不只可以轉向其他香港銀行，亦可考慮投資級債券基金、高股息ETF、以及房託基金、大型內銀股等。