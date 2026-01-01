BIZ勝派丨進軍韓國電商市場 Airwallex藉收購Paynuri 助兩地企業拓展跨境業務

受惠於成熟的電子支付基建和活躍的線上消費市場，韓國位居亞太地區第四電商強國，規模僅次於中國、日本和印度。為了協助企業更易搶佔韓國市場，同時鼓勵當地企業經香港進軍一帶一路等國家或地區，日前Airwallex宣布收購韓國Paynuri Co. Ltd.，以獲得當地電子支付結算及預付電子支付工具發行與管理業牌照，使其能夠提供直接的本地收單服務，並支持兩地企業無縫的跨境業務拓展。

2028年市場規模達1,700億美元 韓電商深具潛力 韓國擁有強大的電子商務市場，基於高速互聯網基礎設施、安全的電子支付方式以及消費者對網購日益增長的信任。根據早前GlobalData預測，當地電子商務市場預計將顯著成長，2024至2028年的複合年增長率預計為7.8%，至2028年市場規模將達到1,701億美元；同時支付卡在當地電商領域佔據主導地位，市佔率高達54.3%。難怪近年愈來愈多零售品牌希望進軍韓國，把握龐大市場潛力。惟進軍韓國難免涉及不同幣種結算和匯率波動問題，增加企業的擴展成本。

消除第三方支付網關依賴 Airwallex 全方位照顧需要 隨著Airwallex收購Paynuri Co. Ltd進入韓國市場，取得當地主要金融牌照後，成為首間能在韓國提供本地收單服務的全球金融科技公司，並於年內陸續推出更多金融科技解決方案。從此，當地企業可透過服務全面的平台，管理多個市場及多種貨幣的財務營運。徹底打破以往依賴第三方支付平台的限制，商戶可建立直接收單能力，賦予更大的營運主導權、提升數據透明度，並加強本地支付方式的整合能力，香港和全球商家同時受惠於享受韓國這個充滿活力的經濟版圖。

陳君洋：收購是擴展全球金融平台的重要里程碑 此次收購是在Airwallex最近完成G輪融資之後進行的，該輪融資令該企業估值達80億美元，較上一輪增長約30%，並鞏固了企業在亞洲主要商業中心的擴張力度。Airwallex亞太區總經理陳君洋認為此舉是企業擴展全球金融平台的重要里程碑。「隨著『韓流』推動當地電商、創意及娛樂產業於全球的需求，相關市值預計在2030年達至1,980億美元。獲得牌照後Airwallex將為韓國企業提供更高效的金融工具，走向國際舞台帶來龐大機遇。」他續指韓國是香港第五大貿易夥伴，兩地商品貿易總額超過3,500億港元。此次收購不僅加速韓企的業務布局，亦讓港企直接接觸韓國蓬勃的數碼經濟，而韓企亦可經香港進軍中國内地及亞洲其他市場。

值得一提，Airwallex積極擴展亞太市場，在2025年錄得按年收入增長85%及按年交易量增長71%；全球業務方面，公司年度經常性收入更已於2025年12月突破12億美元，總支付交易量高達2,600億美元，足證Airwallex全方位金融科技解決方案，深受全球各地歡迎。

