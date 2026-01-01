大新：電商客戶有增加趨勢 推多貨幣Mastercard扣賬卡支援中小企

受近年地緣政治風險加劇，經濟結構轉型等因素影響，中小企經營面對嚴峻挑戰，大新銀行(2356)總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富表示，隨著市場的變化，該行客戶結構亦出現改變，其中從事零售、餐飲業的客戶明顯減少，而電商類客戶則有增加趨勢。另外，受到內地企業加速出海影響，公司內地客戶數目亦有明顯增加，目前大新三大客戶群分別為商貿、物流及資訊科技。

因應市場需要，該行宣布「328營商理財」將延伸服務至中小企開支管理，並與Mastercard 合作推出全新「大新營商多貨幣 Mastercard 扣賬卡」助客戶一卡支付本地及海外交易，扣賬卡支援多達11種主要貨幣，每日最高交易20萬港元，交易送現0.6%金回贈，而推廣期間(1月26日至3月31日)可享額外9.4%現金回贈，合共獲10%現金回贈。