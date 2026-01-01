大新：電商客戶有增加趨勢 推多貨幣Mastercard扣賬卡支援中小企

受近年地緣政治風險加劇，經濟結構轉型等因素影響，中小企經營面對嚴峻挑戰，大新銀行(2356)總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富表示，隨著市場的變化，該行客戶結構亦出現改變，其中從事零售、餐飲業的客戶明顯減少，而電商類客戶則有增加趨勢。另外，受到內地企業加速出海影響，公司內地客戶數目亦有明顯增加，目前大新三大客戶群分別為商貿、物流及資訊科技。
因應市場需要，該行宣布「328營商理財」將延伸服務至中小企開支管理，並與Mastercard 合作推出全新「大新營商多貨幣 Mastercard 扣賬卡」助客戶一卡支付本地及海外交易，扣賬卡支援多達11種主要貨幣，每日最高交易20萬港元，交易送現0.6%金回贈，而推廣期間(1月26日至3月31日)可享額外9.4%現金回贈，合共獲10%現金回贈。
謝永富表示，升級服務有助企業簡化傳統管理開支流程，透過「328營商網上理財」或「328營商流動理財」的扣賬卡管理中心，客戶可啟動自動外幣兌換、 管理提款及消費限額，更可隨時查閱支出項目與下載交易紀錄，免除手動對賬。目前「328營商理財」提供全線上遙距開戶服務，最快兩天內完成開戶。
近年銀行服務轉向電子化，不過該行大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，考慮到年長客戶需求，該行未有打算減少整體實體分行的數目，反而會考慮市場需求、各區平均入等因素進行擴充。目前，大新銀行共設有41家實體分行；另有20家「328營商理財中心」，其中2家為貸款中心。