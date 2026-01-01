莊臣控股3僱員涉貪遭廉署拘留　消息指包括莊臣CEO

本地環境衞生服務供應商香港莊臣控股(1955)公布，於昨日香港廉政公署到訪公司香港主要營業地點，執行搜查令。董事會亦於同日獲悉，公司一名非董事會成員的高級管理層成員及兩名僱員被廉署拘留，以調查涉嫌觸犯防止賄賂條例，公司將監察此事宜，並於適當時候徵詢必要的法律意見。消息指，被捕高管為該上市公司行政總裁CEO，根據莊臣控股有限公司官網，現任行政總裁為封志宏。 業務及營運維持正常 鑑於調查，董事會於昨日已決議即時暫停相關僱員的所有營運、行政及執行職務及權力，直至另行通知為止。董事會認為，目前集團的業務及營運維持正常。公司正在獲取有關調查的進一步資料，將根據上市規則適時作出進一步公告。集團強調，截至目前公司概無董事或其他僱員就調查被拘捕；公司或任何附屬公司、董事或僱員概無被廉署提出檢控。

莊臣控股今日停牌，停牌前報0.56元，市值2.8億元，並將於明日起復牌。 廉署拘14人 檢走百萬現金及名錶 廉署發言人回應傳媒查詢，證實日前拘捕14名人士，包括一間提供清潔服務的上市公司一名高級管理層成員及兩名經理級僱員，懷疑他們串謀向三間分判商收受利益，以批出多份合約予該些分判商。有關合約涉及上市公司為商業機構提供的服務，以及向上市公司提供車輛及相關維修保養，但並不牽涉與政府簽訂的合約。 被捕人士分別為6男8女，年齡介乎24至57歲，包括上述上市公司3名人士，以及分判商的東主及職員，他們涉嫌觸犯《防止賄賂條例》，串謀詐騙及處理懷疑犯罪得益罪行。

廉署人員在行動中搜查多個地點，包括上市公司及涉案分判商的辦公室及被捕人士的住所，並檢走多項證物，包括現金約100萬元及大量名貴手錶。該批手錶估值逾1,000萬元，涉嫌被用作「清洗」涉案賄款及相關犯罪得益。 廉署調查又發現，其中一名上市公司被捕人士涉嫌透過家人購置3個住宅物業，當中約800萬元資金來自其中一名分判商東主。由於調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。

