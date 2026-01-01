港股受制10天線 泡瑪小米接連出手 企業回購抗沽壓

港股在二萬七關受阻後持續牛皮，恒生指數昨早段再升194點後乏力並一度倒跌，全日收報44點或0.2%，報26,629點，持續受制於10天移動平均線(昨處26,672點)。市場焦點之一落在本周兩度出手回購的泡泡瑪特(9992)身上，股價全日大升近6%，收復200元大關，報206元，為表現最好藍籌。另外，股價同樣持續捱沽的小米集團(1810)亦公布加碼回購。

泡泡瑪特股價在去年8月下旬創出339.8元的新高後持續下瀉，本周一曾低見174.3元，累積跌幅近五成。股價低迷下，集團於本周一及本周三內共兩次回購，合共回購150萬股，合共涉資近3.5億元。