港股受制10天線 泡瑪小米接連出手 企業回購抗沽壓

港股在二萬七關受阻後持續牛皮，恒生指數昨早段再升194點後乏力並一度倒跌，全日收報44點或0.2%，報26,629點，持續受制於10天移動平均線(昨處26,672點)。市場焦點之一落在本周兩度出手回購的泡泡瑪特(9992)身上，股價全日大升近6%，收復200元大關，報206元，為表現最好藍籌。另外，股價同樣持續捱沽的小米集團(1810)亦公布加碼回購。
泡泡瑪特股價在去年8月下旬創出339.8元的新高後持續下瀉，本周一曾低見174.3元，累積跌幅近五成。股價低迷下，集團於本周一及本周三內共兩次回購，合共回購150萬股，合共涉資近3.5億元。
中銀國際：泡瑪海外動能保持
中銀國際的報告指，相信泡泡瑪特本月啟動的回購可重振市場信心，重申「買入」評級，惟目標價由405.6元，降至291.9元。中銀國際又指，市場擔憂Labubu熱度消退及增長放緩，令泡泡瑪特股價在今年起持續受壓，但認為市場憂慮反應過度，仍相信集團海外擴張方面將保持強勁動能，預期今年收入及淨利潤將分別有長32.8%、37.6%增長。
小米上半年或斥47億掃貨
另外，小米集團亦加碼回購，昨公告將於今日起啟動由第三方獨立券商操作的25億元自動股份購回計劃。小米表示，計劃展示公司對自身業務前景充滿信心。據悉，小米在今年已累計斥資超過22億元回購；疊加即將啟動的25億元自動回購及持續進行的主動回購，預計上半年回購總額將至少超過47億元，接近去年回購金額的80%。
星展稱AI不存在泡沫 看好亞股
大市方面，星展銀行投資總監侯偉福昨表示，當前的宏觀環境與政策支持穩健，AI不存在泡沫，在美匯指數第四季或跌至94.8水平的預期下，亞洲股票仍為關鍵選擇；又料下半年黃金價格有望達每安士5,100美元。