FM財自 | 恒指下周將走出方向

週初環球局勢巨變，美股重挫之後V彈，而恒指本週波幅只有不到600點，相對狹窄，反而個別股份強弱明顯，之前有香港地產板塊的連升向上，之後到三桶油連升；科指股份也個別發展，騰訊及美團依然偏弱，而巴巴，百度等炒高，內險板塊從年初高位回調，整體型態上仍然處於窄幅待變格局中，可說是有些凌亂的分化，炒股不炒市的情況更趨明顯。

上星期恒指4次上衝27000點之上，不過每次皆陰燭跌回，之後向下，型態似要再試底，但週三（0121）卻在美股重挫時低開反彈，週四阿里巴巴趁好消息拉升指數，今天（0123）恒指高開250點，最高至26895點後向下收窄升幅，漲跌仍然處於拉鋸中，臨近一月底，相信即將分出勝負。