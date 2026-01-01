FM財自 | 恒指下周將走出方向

週初環球局勢巨變，美股重挫之後V彈，而恒指本週波幅只有不到600點，相對狹窄，反而個別股份強弱明顯，之前有香港地產板塊的連升向上，之後到三桶油連升；科指股份也個別發展，騰訊及美團依然偏弱，而巴巴，百度等炒高，內險板塊從年初高位回調，整體型態上仍然處於窄幅待變格局中，可說是有些凌亂的分化，炒股不炒市的情況更趨明顯。
上星期恒指4次上衝27000點之上，不過每次皆陰燭跌回，之後向下，型態似要再試底，但週三（0121）卻在美股重挫時低開反彈，週四阿里巴巴趁好消息拉升指數，今天（0123）恒指高開250點，最高至26895點後向下收窄升幅，漲跌仍然處於拉鋸中，臨近一月底，相信即將分出勝負。
1月餘下日子走出趨勢
過去10年中有7年是在1月份見全年高低位，另外兩年是在2月農曆年後見全年高低位，即是過去10年有70％在1月份見全年高低；10年有90％在1或2月份見全年高低。
如果今年是在1月份見全年高低，將在1月餘下日子走出趨勢，究竟是27206為今年全年高位或是25717是今年全年低位？未來若升破26900，向上機會大些，全年低位很可能就是1月2日的25717，未來若跌破26500，向下機會大些，全年高位很可能就是1月15日出現的27206。
Option Jack