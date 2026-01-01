前萬事達卡高層轉行送外賣 坦言學會謙卑

曼德爾離職後，目前正在籌集資金創辦自己的公司。他曾擔任行銷顧問及兼任大學講師，但收入並不足以維持生計。曼德爾坦言，對於要送外賣，抗拒逃避好幾個月，連親友都跟他說「不應該淪落到要做這個」（You shouldn't have to resort to this）。

美國去年12月失業率降至4.4%，低於市場預期，不過新增就業職位遠較市場預期少。現年48歲的曼德爾（Jay Mandel）曾在萬事達卡（MasterCard）擔任全球社交媒體副總裁、IBM等大公司任職，但離職後只好「馬死落地行」，要兼職Uber Eats外賣員。

送外賣每周賺數百美元 跟孩子「食餐好」

直到去年10月，曼德爾最終向現實低頭，開始在紐約送外賣，現時他送外賣通常每周可賺取數百美元，可用來跟孩子外出「食餐好」。

曼德爾憶述，有次接到送蛋糕的訂單，惟顧客想要的蛋糕已售罄，他花了20分鐘與店家及顧客協商，成功找到替代方案，結果將蛋糕送達後，顧客沒有感謝，亦沒有小費（no "thank you," no extra tip, or anything）。後來曼德爾意識到，外賣平台向客戶收取了高昂費用，令消費者覺得沒有義務再給小費。