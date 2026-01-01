《醫保精英 誠就健康》保誠顧問專訪巡禮｜以客為先 喚醒使命感 保誠Grace Yim：每次理賠 均累積信心與底氣

不少人對保險存有一個疑問，當未曾需要理賠時，是否代表保障並不重要? 然而，真正需要跟進理賠個案時，往往正是理財顧問與客戶建立信任，以及保險品牌兌現承諾的關鍵時候。在保誠保險擔任區域總監的嚴莎Grace Yim，多年來便是從不斷為客戶處理賠償個案中，累積自己對行業的信心和底氣。她深信，保誠的理賠制度以人為本，真正實踐以客為先的精神，也讓她在工作中找到了清晰而持久的使命感：「基於我秉持專業原則，我會盡力協助客戶得到應有的賠償。」

破除對保險的猶豫 「以前我覺得保險不可信。」Grace在內地長大，家境不算富裕，花樣年華的她19歲時已要半工讀賺錢養家，可惜母親卻不幸確診肺癌。由於當時缺乏專業跟進，最終留下難以彌補的遺憾，也在她心中種下對保險行業的疑問。「2010年我來到香港結婚，不久後更生下孩子，我希望運用自己在內地外資企業擔任營銷工作的溝通技巧轉行保險，以便兼顧家庭與事業。」Grace表示她被保誠保險「以客為先」理念所吸引，決定要參與所有培訓後才決定是否投身行業。「我告訴自己，一定要完成所有培訓，真正了解這個行業，才會作出決定。」過程中，她看見保誠在理賠制度及客戶支援上投放大量資源，處處從客戶角度出發，務求在關鍵時刻提供實際幫助。「那份對客戶的承諾，打動了我。」她形容，保誠不單打破了她對保險的誤解，也重新喚起她對工作的使命感。一試之下，便投入至今十五年。」

專注醫保服務 持續學習醫療知識 基於自身經歷，Grace 一直專注醫療保障服務，希望能幫助有需要的客戶，避免客戶重蹈她母親的遭遇。她形容，每完成一宗理賠個案，對行業的信心與熱誠便更進一步提升。她強調做醫保業務特別需要持續學習不同的醫療知識。「我雖然不懂看症，但作為保險從業員，略懂得看醫療報告的話，可更好地協助客戶跟進核保及理賠事宜。」 專業服務支援跨境醫療需要 隨著兩地交流頻繁，Grace留意到近年內地民眾對本港高端醫療的需求日增。她解釋，「雖然內地有基礎社保，但未必涵蓋部分進口藥物。而大灣區居民對醫療環境與體驗的要求亦愈來愈高，令香港醫療體系具備明顯吸引力。」

一份走進人生關鍵時刻的使命多年來接觸不同客戶，Grace坦言一旦處理身故理賠，那怕客戶是身處內地，她都一定會飛去親身陪伴，與客戶同走最後一程。「入行3、4年時遇到首次身故理賠，是住在湖北的年輕媽媽客戶，確診時進入末期階段。當然我記得她在病榻上握著我和她丈夫的手，說她死後必須將自己的身故賠償支付讓孩子承傳下來。那刻的使命感，令我永遠難忘。」現時Grace已是帶領團隊的區域總監，她經常教導新人，唯有具備責任感與同理心，才能長久立足這個行業。她期望自己的經歷，能感染更多新加入保誠的同事。「在客戶最需要支持的時候，成為值得信賴的存在，為他們帶來希望與安心。」她總結。