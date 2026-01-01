Labubu熱潮讓位星星人　泡泡瑪特新寵掀搶購潮漲價7倍

泡泡瑪特旗下新興IP「星星人」迅速竄紅，大有取代昔日人氣王「Labubu」之勢。1月22日晚間10時，泡泡瑪特線上首發星星人「怦然星動系列」盲盒，絨毛吊飾售價89元人民幣（約99.8港元），軟膠絨毛公仔禮盒售價899元人民幣（約1,008港元），開售數秒內即告售罄，社交平台討論度爆棚，二手市場更出現明顯溢價轉賣現象。 《大象新聞》23日報道，根據得物App數據顯示，隱藏款「一起白頭」和「一起變老」成交價從89元人民幣飆漲至699元人民幣（約784港元），溢價達6.8倍，成為2026年泡泡瑪特溢價最高的產品。該系列常規款中「心動訊號」成交價也漲至289元人民幣（約324港元），溢價2.2倍。二手平台上基本以溢價50%至80%轉賣，整套價格被炒至千元人民幣。

線下門店肯也缺貨買不到 22日下午，有記者走訪泡泡瑪特線下門店，發現「怦然星動系列」已開始陳列，吸引不少顧客提前詢問。店員統一回應22日晚間10時線上全網同步首發。記者於開售前提前進入泡泡瑪特小程序做好購買準備，整點點擊購買時頁面已顯示「售罄」，反覆嘗試後依然無法成功下單。 社交平台上網友紛紛留言表示「根本搶不到」、「線下門店肯定也是缺貨買不到」。也有網友表示能點進去，但付款排隊人數過多，最後仍然沒能成功支付購買。

二手價由千四跌到六百三 星星人IP源自插畫師大欣與阿力的繪本《夢之島》，由一群戴着兜帽、臉蛋紅撲撲的小星星組成，共同講述關於勇氣、思念和愛的故事。自2024年被泡泡瑪特簽約後，憑藉溫暖治癒的風格和情感共鳴迅速積累大量粉絲，已成為品牌旗下成長最快的新銳IP之一。 與星星人的火熱形成對比，曾經一娃難求的Labubu卻顯現市場退熱跡象。原價594元人民幣（約666港元）的Labubu坐坐派對系列，2025年7月二手均價曾超過1,400元人民幣（約1,570港元），如今已回落至630元人民幣（約707港元）左右。99元人民幣（約111港元）的單個盲盒在二手市場最低成交價已跌至60元人民幣（約67.3港元），跌破發行價。在泡泡瑪特小程序中，此前極難搶購的Labubu「前方高能」系列軟膠絨毛吊飾，如今已可輕鬆直接購買。