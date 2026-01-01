瞄準160關！ 美日恐聯手干預 日圓重越5算

市場憂慮日本及美國聯手干預日圓，日圓急升！日本首相高市早苖上周宣布下月提早大選後，加速日圓跌勢，上周五日本央行維持利率不變後，日圓曾跌至159.24兌一美元，在逼近160大關之際，美股交易時段傳出日本或準備出手干預，且美國可能參與。消息刺激日圓一度由即日低位反彈逾2%，全日仍升1.7%，至155.72兌一美元，為去年8月以來、５個月最大單日升幅，兌港元更升穿5算。市場正提防當局會在160至165水平兌一美元出手。
上周尾段的急升後，日圓兌美元今年已由貶值轉為倒升0.6%；至於每百日圓兌港元上周則收報5.008，為上月中以來最強。
高市：採取措施應對異常波動
上周五除日本央行議息外，高市亦正式宣布解散國會，並一度引發日本超長期國債大挫，而高市昨在電視台辯論中被問到國債波動時表示，不便對應由市場決定的事務發表評論，但「我們將採取一切必要措施，以應對投機性且高度異常的波動」，言論進一步提高當局會干預日圓的揣測。
事實上，上周五日圓大升之際，外媒已傳出有金融機構接獲紐約聯邦儲備銀行致電，以查詢日圓匯率問題，被華爾街解讀成為日本官員鋪路干預日圓。日本上次干預匯率市場在2024年，當時日圓同樣跌至160兌一美元水平，並在出手前同樣曾進行匯率查詢。
市場預期160至165區間出手
市場普遍預期日本當局可能在160至165區間出手干預。曾在奧巴馬政府出任白宮經濟顧問委員會主席、哈佛大學經濟學教授Jason Furman表示，無論是日本抑或美國似乎都不滿意日圓的弱勢，市場正都處於高度警戒狀態，等待任何可能改變局勢的事情。BMO Capital Markets董事總經理Bipan Rai指，以往匯率查詢都不一定代表會有干預行動，但由聯儲銀行出面詢價，反映任何潛在的美元兌日圓干預，都不會是單邊進行。