瞄準160關！ 美日恐聯手干預 日圓重越5算

市場憂慮日本及美國聯手干預日圓，日圓急升！日本首相高市早苖上周宣布下月提早大選後，加速日圓跌勢，上周五日本央行維持利率不變後，日圓曾跌至159.24兌一美元，在逼近160大關之際，美股交易時段傳出日本或準備出手干預，且美國可能參與。消息刺激日圓一度由即日低位反彈逾2%，全日仍升1.7%，至155.72兌一美元，為去年8月以來、５個月最大單日升幅，兌港元更升穿5算。市場正提防當局會在160至165水平兌一美元出手。

上周尾段的急升後，日圓兌美元今年已由貶值轉為倒升0.6%；至於每百日圓兌港元上周則收報5.008，為上月中以來最強。