恒生指數反覆升16點　 紫金礦業升5% 三桶油造好 (更新)

國際地緣局勢再度緊張，美國三大指數上周五個別發展。恒生指數連升3日後，今早（26日）高開94點，報26,844點。恒指高開後，迅速轉跌，曾一度最多跌129點，低見26,619點後回穩，其後逐步收窄跌幅並回升，曾最多升161點，高見26,911點，惟升幅收窄，再次轉跌，半日升26點，報26,775點，大市午後走勢反覆向下，尾市跌幅收窄，最終升16點，收報26,765點，成交2616.99億元。國指跌13點，報9,147點；科指跌72點，報5,725點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.76%，報599.5元；美團（3690）跌0.46%，報97.1元；阿里巴巴（9988）跌1.96%，報165.2元；京東（9618）升1.05%，報116元；百度（9888）跌3.12%，報155.5元；小米（1810）跌2.82%，報35.22元；快手（1024）跌3.26%，報78.6元。