本港與上海黃金交易所簽訂合作協議 許正宇：新黃金基金本周內上市

財經事務及庫務局今日與上海黃金交易所簽訂合作協議，以及公布一系列有關黃金巿場發展的新動向。財庫局局長許正宇並在簽署儀式上表示，黃金作為全球金融體系的基石之一，其獨特的物理屬性、稀缺性和避險功能，使其在各國儲備及資產多元配置中不可或缺。
香港黃金中央清算系統計劃年內試營運
財庫局公布一系列有關發展黃金市場的措施。許正宇表示，政府全資擁有的公司所管理的香港黃金中央清算系統計劃於今年內試營運；政府亦計劃於今年上半年提交立法建議，把貴金屬納入有關基金及單一家族辦公室的優惠稅制合資格投資範圍。
黃金倉儲容量目標為3年超越2000噸
許正宇指，推動機管局及金融機構在港拓展黃金倉儲容量，以3年超越2,000噸為目標，使香港成為全球信賴的黃金儲存地，而機管局已立項擴展在機場的倉儲設施，規模將達至千噸級別，兼顧本地儲存、交割和過境轉運需求。
許正宇：新黃金基金上市
另外，許正宇提及，在本星期內，香港將有一支全新的黃金基金上市，主要特色除了包括透過香港本地完善的黃金基礎設施，進行所有實金交易及黃金儲存，提供於銀行兌換實物黃金的選項，還計劃推出非上市類別，探索透過持牌數字資產交易平台分銷，連接傳統與數碼金融；市場機構在亞洲金融論壇的黃金專題環節上公布香港可持續黃金治理框架和標準體系建設展望，以推動合乎道德及可持續的採購、環境保護及長期責任標準
此外，許正宇補充，財庫局已與深圳市地方金融管理局就港深兩地開展加工貿易合作簽署合作備忘錄。
財庫局與上海黃金交易所簽合作協議
是次財庫局與上海黃金交易所簽訂合作協議，重點包括兩項前瞻性安排，一是建立香港黃金中央結算系統的高層次協作治理架構，特區政府全資擁有「港金結算公司」，將由財庫局局長擔任董事會主席，上海黃金交易所代表出任副主席；二是開拓實物基礎設施協同及市場互聯互通新路徑，雙方將探索依託上海黃金交易所實物倉儲管理體系，為香港本地及海內外市場參與者的黃金業務提供實物存儲服務。