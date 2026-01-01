本港與上海黃金交易所簽訂合作協議 許正宇：新黃金基金本周內上市

財經事務及庫務局今日與上海黃金交易所簽訂合作協議，以及公布一系列有關黃金巿場發展的新動向。財庫局局長許正宇並在簽署儀式上表示，黃金作為全球金融體系的基石之一，其獨特的物理屬性、稀缺性和避險功能，使其在各國儲備及資產多元配置中不可或缺。

香港黃金中央清算系統計劃年內試營運

財庫局公布一系列有關發展黃金市場的措施。許正宇表示，政府全資擁有的公司所管理的香港黃金中央清算系統計劃於今年內試營運；政府亦計劃於今年上半年提交立法建議，把貴金屬納入有關基金及單一家族辦公室的優惠稅制合資格投資範圍。