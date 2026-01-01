金管局：人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億

金管局宣布，人民幣業務資金安排總額度將由目前的1,000億元增加至2,000億元。(資料圖片)

金管局宣布，人民幣業務資金安排總額度將由目前的1,000億元增加至2,000億元，2月2日（下周一）起生效，已參與銀行可按業務需求申請增加額度，其他有興趣參與的銀行亦可向金管局申請。

金管局總裁余偉文表示，感謝人民銀行的大力支持，令人民幣業務資金安排得以不斷升級擴容，安排的總額度增至2,000億元人民幣，令金管局可以配合市場的發展需要，適時提供充足的人民幣流動性，協助銀行拓展人民幣業務，支持實體經濟健康發展，同時進一步鞏固提升香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。