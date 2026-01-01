金管局：人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億

金管局宣布，人民幣業務資金安排總額度將由目前的1,000億元增加至2,000億元，2月2日（下周一）起生效，已參與銀行可按業務需求申請增加額度，其他有興趣參與的銀行亦可向金管局申請。
金管局總裁余偉文表示，感謝人民銀行的大力支持，令人民幣業務資金安排得以不斷升級擴容，安排的總額度增至2,000億元人民幣，令金管局可以配合市場的發展需要，適時提供充足的人民幣流動性，協助銀行拓展人民幣業務，支持實體經濟健康發展，同時進一步鞏固提升香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。
余偉文提及，金管局亦歡迎人民銀行支持香港人民幣清算行，通過發行同業存單等不同方式，從境內市場獲取不同期限流動性，有利於香港清算行提高服務能力，也對離岸市場流動性供應帶來正面作用。
金管局借助與人民銀行的貨幣互換安排，在去年10月推出人民幣業務資金安排，升級替代同年2月出台的人民幣貿易融資流動資金安排，1,000億元人民幣的總額度已全數分配給40家參與銀行。金管局表示在新安排下，融資對象從參與銀行的企業客戶伸延至集團境外銀行機構的企業客戶，資金用途亦從貿易融資擴展至資本支出和營運資金定期貸款。金管局提及，額度使用量持續增長，有個別參與銀行的額度使用已經達到或接近上限。