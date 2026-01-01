東鵬飲料今起招股 入場費逾2.5萬 引入豪華基投團隊助陣

東鵬飲料今起招股，入場費逾2.5萬。(圖片來源：東鵬飲料官網截圖)

東鵬飲料成立於1994年，產品內容涵蓋能量飲料、運動飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物蛋白飲料和果蔬汁飲料等多個品類。其中能量飲料分部為其主要收入來源，2024年收入達133億人民幣，按年增28.5%，佔公司總收入84%。根據招股文件，集團去年首9個月錄得收入168.4億元，按年升34.1%；純利37.6億元，按年升38.9%。而按銷量計算，東鵬飲料在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一，市佔率由2021年的15%增長到2024年的26.3%。按零售額計，公司為2024年第二大功能飲料公司，市場份額為23%。

內地知名能量飲料生產商東鵬飲料(9980)今日起至周四(29日)招股，計劃發售4088.99萬股H股，香港公開發售佔一成，其餘為國際配售，每股招股價將不高於248元，集資最多101.4億元。一手100股，入費場約25050.1元，不設回撥機制。該股預期2月3日掛牌，華泰國際、摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。

東鵬飲料擬將所得款項淨額用於完善產能布局和推進供應鏈升級；加強品牌建設和消費者互動，持續推進全國化戰略；拓展海外市場業務；加強各個業務環節的數字化建設；增強產品開發能力；及營運資金及一般企業用途。

是次IPO，東鵬飲料共引入16名基石投資者，其中一線長線機構雲集，如卡塔爾投資局QIA、淡馬錫、貝萊德、瑞銀、騰訊(700)、摩根大通等都包括在內，總認購金額49.9億元，約占本次發行股份的49.2%。

東鵬飲料目前已在內地上市，A股(滬：605499)最新收報250.8元人民幣，折合約280.4港元，即H股招股價較A股最少折讓11.55%。