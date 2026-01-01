今年首隻百億新股 東鵬首日孖展超額

內地知名能量飲料生產商東鵬飲料(9980)昨日起至周四(29日)招股，計劃發售4,088.99萬股H股，香港公開發售佔一成，其餘為國際配售，每股招股價將不高於248元，集資最多101.4億元，為今年首次集資百億新股。該股一手100股，入費場約25,050.1元，預期2月3日掛牌，華泰國際、摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。

16名基石投資者 包括淡馬錫騰訊

集團共引入16名基石投資者，包括卡塔爾投資局QIA、淡馬錫、貝萊德、瑞銀、騰訊控股(700)、摩根大通等，總認購金額49.9億元，約佔發行股份的49.2%。

東鵬去年首9個月錄得收入168.4億元人民幣，按年升34.1%；純利37.6億元人民幣，按年升38.9%。而按銷量計算，東鵬飲料在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一，市佔率由2021年15%增至2024年的26.3%。

京東旗下京東產發申港上市

新股陸續有來，京東集團(9618)旗下現代化基礎設施開發及管理平台京東智能產業發展向港交所(388)提交上市申請，擬在香港主板上市，聯席保薦人美銀美林、高盛及海通國際。截至去年9月底，京東產發在境內29個省及境外10個國家和地區，開發、擁有或管理285個現代化基礎設施資產；集團去年首9個月收入30.02億元人民幣，按年升21.16%；經調整盈利8.23億元人民幣，增長76.93%。