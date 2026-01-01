恒生指數升361點　重上二萬七 紫金黃金國際升逾一成(更新)

美股本周迎業績期，美國三大指數造好。恒生指數連升4日後，今早（27日）高開97點，報26,863點。恒指高開高走，一度擴大至最多423點，高見27,188點，隨後升幅回順，半日升287點，報27,053點，重上二萬七，恒指午後在高位徘徊，最終升361點，收報27,126點，成交2543.73億元。國指升97點，報9,244點；科指升28點，報5,754點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.25%，報607元；美團（3690）跌0.57%，報96.55元；阿里巴巴（9988）升2.85%，報169.9元；京東（9618）跌2.16%，報113.5元；百度（9888）跌0.19%，報155.2元；小米（1810）升0.97%，報35.56元；快手（1024）升0.25，報78.8元。