FM財自 | 恒指連升第5日

今天（0127）恒指高開在26863，開市5分鐘後見日低26830後向上衝27000點關，唯獨科指早段不升反跌陰燭一度拉回恒指，市場資金不足及換馬情況限制了港股全面上升的能力，10:15後科指稍作反彈，恒指才重上27000點，最高至27188，升近1月中高位27206點附近而回，之後回跌，幸好上午未突破今年高位而回，不然就會有假突破的猶豫，中午收市前升近300點在27050附近，科指未見起色的同時，升勢難持續，除非科指未來追落後。

過去幾天科指持續跑輸恒指，但在板塊輪動中，恒指也能維持連升第5天，算是改變了過去幾年跟足科指股份漲跌的節奏。

港股比對亞太區股市及美股持續跑輸，若未來能以科指帶領的有效突破去年高位27381，相信可望挑戰28200點，時間窗方面，升浪可延續至農曆年前後，之後高機率還是要調頭向下，所以追升的同時，隨時提防逆轉，26800是目前的好淡分界線。

投資追高不如炒底

1月份仍然延續去年底的節奏，不少強勢股份，見突破後一追高隔天甚至即日已回落，例如，阿里巴巴上周五高開衝172元後深回；泡泡瑪特昨天（0126）開高衝上229元後急回，這些均是圖表陷阱。

所以若以投資的角度看，追高不如炒底，例如：中移動及小米持續下跌多時，已到值博的炒底博反彈位置，另外騰訊在過去兩個月以來多次在592～600元之間反彈，若以跌破590元作止蝕的策略，距離止蝕位近而明確適合投機，升破613元加注貼價牛證，博3底回升。