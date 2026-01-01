恒生指數升699點　見4年來高位 紫金黃金國際升近9%(更新)

美股本周迎業績期，美國三大指數個別發展。恒生指昨日重上兩萬七後，今早（28日）高開198點，報27,325點。恒指高開高走，曾升最多659點，高見27,786點，半日升598點，報27,725點，午後恒指繼續向上走，維持逾600點升幅，最終升699點，收報27826點，以全日高位收市，成交3615.23億元。國指升267點，報9,512點；科指升145點，報5,900點。

科技股造好，騰訊（700）升2.31%，報621元；美團（3690）升1.86%，報98.35元；阿里巴巴（9988）升2.12%，報173.5元；京東（9618）升2.47%，報116.3元；百度（9888）升0.58%，報156.1元；小米（1810）升2.14，報36.32元；快手（1024）升4.44，報82.3元。