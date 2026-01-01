金價走勢｜金價升穿5200美元 再創新高

國際地緣局勢緊張，市場避險情緒持續升溫。帶動貴金屬價格再上揚。市場避險情緒帶動下，現貨金再創歷史新高。

現貨金價今日（28日）突破每盎司5,200美元大關，曾高見每盎司5,247.93美元，創歷史新高，其後升幅稍微回順，現貨金徘徊在每盎司5,230美元水平。較早時，現貨金報每盎司5,233美元。

大摩發表報告指，由於目前金價已超出該行下半年4,750美元的目標，因此將目標轉向牛市情境下的預測，即5,700美元。

華僑銀行亦將黃金今年底目標價由4,800美元，上移至5,600美元。華僑銀行認為，黃金不僅已被視為危機或通脹對沖工具，而是一種中性、可靠的價值儲存手段，配置黃金不需要根本理由，而是要考慮配置的程度。