據報深圳黃金交易平台杰我睿爆煲 涉逾百億 客戶無法提現

隨着國際地緣局勢緊張，市場避險情緒持續升溫，金價近期屢創新高。據內媒《第一財經》報道，在有「中國黃金集散地」之稱的深圳水貝，一個以低門檻、高槓桿作招徠的黃金交易私盤線上平台「杰我睿」及其多個關聯平台爆出兌付困難。

報道指，「杰我睿」名下的「杰我睿珠寶」及多個關聯的線上平台「龍冶金」、「金城金世界」均出現兌付困難，波及眾多投資者。多名投資者指自1月20日起，已無法正常提現。有投資者稱，自1月21日，平台每日提現額度設上限為500元人民幣及1克黃金，至今未能成功提取任何資金。報道引述一份投資人提供的文件，截至1月26日下午，未兌付資金高達133.92億元人民幣。