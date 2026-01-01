外滙基金去年投資收入3310億，創歷年最高紀錄。

去年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.4%，2025年相關費用分別為165億港元及147億港元。同時，外匯基金的總資產亦增加704億港元，由2024年底的40,810億港元，增加至2025年底的41,514億港元。於2025年12月底，外匯基金累計盈餘為9,361億港元。

金管局總裁余偉文表示，去年環球金融市場表現強韌。主要股票市場普遍上升，並於年內創紀錄新高，其中美國標普500指數全年上升16%；香港股市受惠於資金流入，恒生指數全年上升28%。美國國債在美聯儲減息的環境下，全年亦有不俗的表現。匯市方面，美元兌其他主要貨幣貶值約9%。在此背景下，外匯基金於2025年錄得歷年最高的投資收入，其股票、債券以及「長期增長組合」均實現正回報。美元走弱同樣為外匯基金的非港元資產帶來外匯估值上調。

2025年外匯基金的投資回報率為8.0%，其中「投資組合」回報率為12.4%，而「支持組合」為5.2%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2025年9月底的年率化內部回報率為11.2%。

余偉文又指，外匯基金各主要組成部分同時錄得正回報的情況非常特殊，在過去15年來只曾於2017年和2020年出現。他又提醒，2025年全球市場出現多項利好因素疊加的特殊情況未必能長期持續。展望2026年，環球經濟狀況、主要央行的貨幣政策、人工智能的發展和地緣政治衝突等因素都可能影響金融市場的表現。如情況轉差，金融市場或會出現較大波動。

面對複雜多變的投資環境，余偉文表示金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外滙基金，亦會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外滙基金的長期投資回報，確保外滙基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。