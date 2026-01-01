滙豐首度踩入年宵 伙《最紅大廚》及多間人氣餐廳擺熟食檔

繼去年推出港版料理真人騷《最紅大廚》後，滙豐信用卡舉辦《最紅大廚》煮將出馬新春特別企劃，在2月11至16日進駐維園年宵熟食攤位C，屆時包括米芝蓮一星餐廳Neighborhood主廚DavidLai，《最紅大廚》節目冠軍Sick!Burger、其他參賽餐廳及酒店食肆均會現身，推出超過20款充滿新春特色的賀年美食。

滙豐香港區市場策劃主管岑卓耀認為，作為港人最著重的賀年活動之一，舉行年宵攤位可以展現滙豐支持本地飲食業的決心。雖然近年港人有北上消費的熱潮，惟岑卓耀相信，過年期間仍會有不少港人留港，加上近年多了海外及內地的旅客特意來港體驗過年氣氛，認為舉行維園年宵攤位仍然能有效推廣信用卡。視乎今年市場反應，滙豐不排除來年繼續舉行維園年宵攤位的可能。