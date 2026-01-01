滙豐首度踩入年宵 伙《最紅大廚》及多間人氣餐廳擺熟食檔

繼去年推出港版料理真人騷《最紅大廚》後，滙豐信用卡舉辦《最紅大廚》煮將出馬新春特別企劃，在2月11至16日進駐維園年宵熟食攤位C，屆時包括米芝蓮一星餐廳Neighborhood主廚DavidLai，《最紅大廚》節目冠軍Sick!Burger、其他參賽餐廳及酒店食肆均會現身，推出超過20款充滿新春特色的賀年美食。
滙豐香港區市場策劃主管岑卓耀認為，作為港人最著重的賀年活動之一，舉行年宵攤位可以展現滙豐支持本地飲食業的決心。雖然近年港人有北上消費的熱潮，惟岑卓耀相信，過年期間仍會有不少港人留港，加上近年多了海外及內地的旅客特意來港體驗過年氣氛，認為舉行維園年宵攤位仍然能有效推廣信用卡。視乎今年市場反應，滙豐不排除來年繼續舉行維園年宵攤位的可能。
對於年宵菜式，岑卓耀表示菜單經由大廚精心研製，融合自家餐廳本色及創新烹調方式。據了解，冠軍餐廳Sick!Burger帶來招牌漢堡搭配炸蠔或鹿肉。而八強參賽餐廳良順興則以自家招牌辣酒醬汁炮製多款為人熟悉的港式惹味小食。另外，中菜餐廳玉及香港富麗敦海洋公園酒店亦會帶來的南洋滋味肉骨茶及斑蘭蛋糕；台北人居酒屋帶來的台灣經典蛋餅。而今次特別現身的米芝蓮一星餐廳Neighborhood，就會帶來招牌菜黃金雞飯，該菜式以鹽焗方式烹調本地雞，並加入羊肚菌來焗飯。
而在優惠方面，在維園年宵舉行期間，只要用滙豐信用卡或Mastercard扣賬卡到《最紅大廚》煮將出馬年宵熟食攤位C（近銅鑼灣入口）選購美食，可享八折優惠，以$20（原價$25）購買美食代幣一枚並憑代幣兌換心水美食。PayMe用戶亦可於攤位掃描二維碼領取一次性PayMe價值5元優惠券。
對於非滙豐用戶，岑卓耀就表示今次的熟食攤位正對銅鑼灣柏寧酒店分行，隨了即時於HSBCHKApp申請虛擬信用卡或開戶外，客人亦可選擇去柏寧分行現場開戶。現時⾮信⽤卡客⼾申請滙豐EveryMile信⽤卡，可享限時迎新賞⾼達5,400元的「獎賞錢」。另外，中環匯豐總行大廈今年4月將迎來40歲生日岑卓耀預告該行將會推出更多慶祝活動。