港股破位！ 創4年半高 6日累升1339點

港股連升6日破位，升抵4年半高！美匯走弱下，亞洲貨幣及亞洲股市持續走高，恒生指數昨亦衝高699點或2.6%，收報27,826點，連升6日累升1,339點，為約8個月來最長升浪，並升穿去年8月高位，升抵2021年7月以來的4年半高。

大市昨主板成交額3,615億元，雖然指數連升多日，但港股通走資未止，滬深港股通昨淨流出34.27億元，連續4個交易日淨流出。內地投資者昨主力沽出盈富基金(2800)，昨單計上海已淨流出23.2億元，阿里巴巴(9988)在滬深亦淨沽出9.4億元；相反，騰訊控股(700)明顯吸資，滬深合共淨買入12.1億元，另外泡泡瑪特(9992)亦吸資7.34億元。