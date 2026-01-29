港股破位！ 創4年半高 6日累升1339點

港股連升6日破位，升抵4年半高！美匯走弱下，亞洲貨幣及亞洲股市持續走高，恒生指數昨亦衝高699點或2.6%，收報27,826點，連升6日累升1,339點，為約8個月來最長升浪，並升穿去年8月高位，升抵2021年7月以來的4年半高。
大市昨主板成交額3,615億元，雖然指數連升多日，但港股通走資未止，滬深港股通昨淨流出34.27億元，連續4個交易日淨流出。內地投資者昨主力沽出盈富基金(2800)，昨單計上海已淨流出23.2億元，阿里巴巴(9988)在滬深亦淨沽出9.4億元；相反，騰訊控股(700)明顯吸資，滬深合共淨買入12.1億元，另外泡泡瑪特(9992)亦吸資7.34億元。
中特估亮麗 中電信漲逾6%
美元走弱及人民幣相對強勢下，「中特估」(中國特色估值體系股票)概念大升，三桶油昨升幅介乎3.6%至5%；中資電訊股亦衝高，中國電信(728)大升6.3%，中國聯通(762)亦漲半成。國企股指數昨跑贏，全日升267點或2.9%，報9,512點，創逾兩個月高。
藍籌方面，升幅最亮麗是中國宏僑(1378)，大漲7.3%；其次為泡泡瑪特升7%，花旗指海外市場對Labubu以外IP的興趣可能被低估，尤其是Twinkle Twinkle在美國擁有率超出該行預期，故認為數據顯示泡泡瑪特2026年將持續增長。