恒生指數升141點　未企穩二萬八 內房股造好(更新)

聯儲局議息後一如市場預期按兵不動，美國三大指數個別發展。恒生指數連升6個交易日，累升逾1,300點，創逾4年新高後，今早（28日）回吐低開199點，報27,627點。恒指低開後，跌幅一度略為擴大至最多215點，低見27,611點後回穩，其後逐步收復失地並回升，半日倒升148點，報27,975點。恒指午後再發力，升幅曾擴大至逾200點，升穿二萬八，高見28,056點後，升幅回順，最終升141點，收報27,968點，未能企穩二萬八，成交3319.94億元。國指升40點，報9,552點；科指跌59點，報5,841點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.16%，報622元；美團（3690）升0.25%，報98.6元；阿里巴巴（9988）跌0.12%，報173.3元；京東（9618）跌1.46%，報114.6元；百度（9888）跌0.38%，報155.5元；小米（1810）升0.83%，報36.62元；快手（1024）升0.79%，報82.95元。
滙控（005）升0.07%，報137.6元。
泡泡瑪特（9992）跌0.09%，報231.2元。
金價造好，紫金礦業（2899）升3.08%，報46.14元；紫金黃金國際（2259）跌3.32%，報244.8元。
據報內地當局撤銷每月上報三條紅線指標，內房股造好，碧桂園（2007）飆升16.36%，報0.32元；龍湖（960）升5.78%，報10.44元；中國海外發展（688）升6.09%，報14.63元；華潤置地（1109）升4.63%，報31.18元。