恒生指數升141點　未企穩二萬八 內房股造好(更新)

聯儲局議息後一如市場預期按兵不動，美國三大指數個別發展。恒生指數連升6個交易日，累升逾1,300點，創逾4年新高後，今早（28日）回吐低開199點，報27,627點。恒指低開後，跌幅一度略為擴大至最多215點，低見27,611點後回穩，其後逐步收復失地並回升，半日倒升148點，報27,975點。恒指午後再發力，升幅曾擴大至逾200點，升穿二萬八，高見28,056點後，升幅回順，最終升141點，收報27,968點，未能企穩二萬八，成交3319.94億元。國指升40點，報9,552點；科指跌59點，報5,841點。