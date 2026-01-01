金價走勢｜金價愈升愈有 升穿5500美元 再創新高

大摩發表報告指，由於目前金價已超出該行下半年4,750美元的目標，因此將目標轉向牛市情境下的預測，即5,700美元。

現貨金價今日（29日）突破每盎司5,500美元大關，曾高見每盎司5,595.41美元，創歷史新高，其後升幅稍微回順，現貨金徘徊在每盎司5,540美元水平。較早時，現貨金報每盎司5,541美元。

美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）已抵中東海域，美伊兩國局勢緊張，市場避險情緒再升溫。另外，美元走弱，以及市場正在消化聯儲局最新利率決定。貴金屬價格再度上揚，現貨金再創歷史新高。

華僑銀行亦將黃金今年底目標價由4,800美元，上移至5,600美元。華僑銀行認為，黃金不僅已被視為危機或通脹對沖工具，而是一種中性、可靠的價值儲存手段，配置黃金不需要根本理由，而是要考慮配置的程度。

SBG Securities表示，若聯儲局採取寬鬆貨幣政策，預料黃金今年底將上升至10,000美元。

世界黃金協會（World Gold Council）行政總裁泰達維（David Tait）坦言，現時難以給予黃金一個目標價，有多個有力理由支持金價再一步上升。

現貨白銀曾升至每盎司119美元

現貨白銀亦創新高，曾升至每盎司119美元水平，其後從高位回落，徘徊在每盎司117美元水平。較早時，現貨白銀報每盎司117.5美元。白銀本月已累漲逾六成。