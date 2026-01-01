翻炒iPhone 4等舊手機 內地二手交易平台最高漲價60倍

近日，突然出現一股炒iPhone 4等舊手機的熱潮，「古董手機」突然被網民搶購。當中iPhone 4由5元（人民幣，下同），被炒至300元，漲價60倍。

據外媒GadgetHacks報道，iPhone 4在社交媒體的帶動下突然爆紅，引發搶購，不少網民將iPhone 4稱為懷舊復古的標誌。舊手機回收平台Compare and Recycle指出，iPhone 4的需求激增近10倍，在TikTok上與#digicam標籤相關的帖文超過34萬條。

在中國iPhone 4等舊手機亦被搶購。據快科技報道，有內地網民發現，單價僅55元的iPhone 4S在近30天內銷量突破萬件，全平台累計訂單量預估已超十萬部，甚至超越了不少新手機。