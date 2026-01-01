熱門搜尋:
財經
出版：2026-Jan-29 18:50
更新：2026-Jan-29 18:50

翻炒iPhone 4等舊手機 內地二手交易平台最高漲價60倍

近日，內地突然出現一股炒iPhone 4等舊手機的熱潮。(資料圖片)

近日，突然出現一股炒iPhone 4等舊手機的熱潮，「古董手機」突然被網民搶購。當中iPhone 4由5元（人民幣，下同），被炒至300元，漲價60倍。

據外媒GadgetHacks報道，iPhone 4在社交媒體的帶動下突然爆紅，引發搶購，不少網民將iPhone 4稱為懷舊復古的標誌。舊手機回收平台Compare and Recycle指出，iPhone 4的需求激增近10倍，在TikTok上與#digicam標籤相關的帖文超過34萬條。

在中國iPhone 4等舊手機亦被搶購。據快科技報道，有內地網民發現，單價僅55元的iPhone 4S在近30天內銷量突破萬件，全平台累計訂單量預估已超十萬部，甚至超越了不少新手機。

據界面新聞報道，在二手交易平台「閒魚」上，有不少賣家出售iPhone 4，大部分價格在100元以內，也有一些以200到300元的定價出售，漲價60倍。另外，未拆封的iPhone 4被炒至近千元。

在二手交易平台「閒魚」上，有不少賣家出售iPhone 4。(界面新聞)

iPhone 4相機引起熱潮

據界面新聞報道，追捧iPhone 4的人認為，iPhone 4的500萬像素（MP，MegaPixel）鏡頭卻能拍出獨特顆粒感與氛圍感。

界面新聞亦引述業內人士透露，此前iPhone 4作為舊機型，官方回收價僅3元，部分回收商甚至以5元收購，不過隨著覆古風潮出現，部分二手商家為推動價格快速上升，營造出iPhone 4稀缺景象。

翻查資料，iPhone 4於2010年推出，配備3.5吋螢幕，解析度為960 x 640、Apple A4處理器、512MB RAM，以及500萬像素主相機。iPhone 4S則於2011年推出，配備3.5吋螢幕，解析度為960 x 640，Apple A5處理器、512MB RAM，以及800萬像素主相機。

