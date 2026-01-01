恒生：金價大機會破5600美元 提醒留意回調風險 看好A股未來表

恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程預測，聯儲局將從6月起減息兩至三次，每次25個基點，而在過去三次聯儲局減息期，金價在減息前後均錄得升幅，認為現貨黃金升穿每盎士5600美元的機會很高，主要受美元持續轉弱、各國央行減持美國國債增持黃金，以及避險需求等長線因素提供支持。不過蘇浩程提醒，隨著市場投資情緒升溫，金價波動性將會增加，需要留意回調風險，建議黃金持倉佔個人資產配置5至10%。

港股方面，恒生對港股首季持中性看法，料內地「十五五」規劃可為科技板塊帶來長期動力，不少在港上市的內地龍頭科技企業並未在A股上市，因而吸引南向資金追捧。另一方面，港股亦提供優質高息企業，在中美利率走低的環境下受到投資者青睞。