恒生：金價大機會破5600美元 提醒留意回調風險 看好A股未來表

恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程預測，聯儲局將從6月起減息兩至三次，每次25個基點，而在過去三次聯儲局減息期，金價在減息前後均錄得升幅，認為現貨黃金升穿每盎士5600美元的機會很高，主要受美元持續轉弱、各國央行減持美國國債增持黃金，以及避險需求等長線因素提供支持。不過蘇浩程提醒，隨著市場投資情緒升溫，金價波動性將會增加，需要留意回調風險，建議黃金持倉佔個人資產配置5至10%。
港股方面，恒生對港股首季持中性看法，料內地「十五五」規劃可為科技板塊帶來長期動力，不少在港上市的內地龍頭科技企業並未在A股上市，因而吸引南向資金追捧。另一方面，港股亦提供優質高息企業，在中美利率走低的環境下受到投資者青睞。
行業方面，恒生看好原材料及資訊科技行業。當中金、鋁、銅等企業受惠於大宗商品價格上漲及強勁的工業需求；資訊科技行業可受惠於內地提升科技自主能力的政策；保險行業則受惠於投資收益和新業務價值的增長。至於工業行業，恒生看好與大型基建投資相關的企業，料內地在「十五五」開局之年將加大基建投資，推動經濟增長。
蘇浩程預計A股將有不俗表現。低息環境及尚待復甦的房地產市場有望支持個人投資者轉向股市尋求財富增值機會。在行業配置方面，建議投資者可以重點佈局在具漲價潛力上游的行業。同時，該行亦持續看好出口相關的工業以及科技產業。
美股方面，蘇浩程表示雖然去年美國科技股估值有輕微回調，不過未來仍需強勁盈利增長支持，與其他市場相比，料美股上調空間不大，因此看法持平。
恒生投資推黃金ETF
另外，該行今日推出恒生黃金ETF(3170)，恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，投資者只需以每手 50 個基金單位、發行價每單位 16 港元(共約800 港元)，便可以較低入場門檻參與二級市場投資黃金。基金支持實金交易，黃金存倉及實物贖回均於香港進行。另外，該行亦計劃推出非上市類別和代幣化非上市類別，有機會是香港首隻(非上市)代幣化類別的實物黃金ETF。