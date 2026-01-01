鄭氏棄控權 黑石或接手 新世界傳賣盤

新世界發展(017)傳賣盤！《彭博》昨收市後引述消息報道指，美國私募基金黑石集團正就成為新世界最大單一股東進行深入談判，若交易成行，意味著鄭氏家族將放棄新世界的控制權，惟目前仍未清楚交易成功後黑石集團在新世界的持股比例，亦未清楚黑石收購鄭氏家族股份的價格。事實上，新世界股價自本月中起已見異動，累計本月已急升53%。
鄭氏家族透過其私人企業集團周大福集團持有新世界集團45.24%的股份。而按照交易方案，黑石將可重組陷入財困的新世界，同時集團亦可繼續嘗試出售資產，以增加流動性。報道又指，鄭氏家族在此關鍵時間交出控權予一間美國公司，反映在集資、削債以維持營運方面，正面對挑戰，協議可增加市場對新世界信心。
事實上，去年8月亦曾傳出新世界或與黑石做交易，包括出售資產及私有化。
周企：獲投資者接洽 未達協議
新世界昨則發公告指，獲母公司周大福企業告知，獲若干潛在投資者就可能投資新世界的事宜接洽，惟其尚未與任何潛在投資者達成任何協議，亦未就潛在投資的金額、性質或形式達成任何協議。周大福企業又指，概不保證相關投資會否進行。
新世界昨收報11.13元，率先急升7.3%，市值280億元。該股自本月13日起持續見異動，上周曾單日急升16.3%，惟翌日卻急挫10.6%，及至本周又再拾升勢，暫時本周已累升18.2%。
鄭家純曾言要創造「雙贏」
另外，新世界主席鄭家純本月中接受本地媒體訪問時曾表示，周大福企業作為新世界母公司，會持續為新世界創造「雙贏局面」的交易；又指周大福企業會按機構投資公司的紀律運作，確保穩健持續的增長。而當公司退出交易時，他表示「我們不會追求賺盡一分一毫」，而是確保「對被投資公司及社會能產生積極影響」，使投資的公司變成更好企業，其員工處於比以前更好的職場。