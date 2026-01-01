鄭氏棄控權 黑石或接手 新世界傳賣盤

新世界發展(017)傳賣盤！《彭博》昨收市後引述消息報道指，美國私募基金黑石集團正就成為新世界最大單一股東進行深入談判，若交易成行，意味著鄭氏家族將放棄新世界的控制權，惟目前仍未清楚交易成功後黑石集團在新世界的持股比例，亦未清楚黑石收購鄭氏家族股份的價格。事實上，新世界股價自本月中起已見異動，累計本月已急升53%。

鄭氏家族透過其私人企業集團周大福集團持有新世界集團45.24%的股份。而按照交易方案，黑石將可重組陷入財困的新世界，同時集團亦可繼續嘗試出售資產，以增加流動性。報道又指，鄭氏家族在此關鍵時間交出控權予一間美國公司，反映在集資、削債以維持營運方面，正面對挑戰，協議可增加市場對新世界信心。