恒生指數跌580點　 新世界逆市升逾2% 紫金黃金國際跌逾一成(更新)

美國三大指數個別發展。恒生指數連升7個交易日後，累升逾1,400點，逼近兩萬八，今早（30日）回吐低開182點，報27,785點。恒指低開後，跌窄不斷擴大，曾跌逾500點，回落至27,431點，半日跌498點，報27,469點。恒指午後維持逾400點跌幅，午後曾跌584點，低見27,384點，最終跌580點，收報27,387點，接近全日最低位收市，成交3,016.12億元。國指跌235點，報9,317點；科指跌122點，報5,718點。

科技股向下，騰訊（700）跌2.57%，報606元；美團（3690）跌1.42%，報97.2元；阿里巴巴（9988）跌2.37%，報169.2元；京東（9618）跌1.92%，報112.4元；百度（9888）跌1.74%，報152.8元；小米（1810）跌3.06%，報35.5元；快手（1024）跌3.38%，報80.15元。