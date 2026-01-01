據報恒生將迎來首位外籍CFO 由滙豐調任 3月起生效

滙控（0005）成功私有化恒生銀行，恒生於1月27日正式退市，雖然滙豐高層重申恒生維持獨立運作。不過，信報引述消息人士透露，在恒生出任3年多的財務總監蘇雪冰，將會出任滙豐亞洲及中東地區暫代財務主管，由今年3月起生效。滙豐現任亞洲及中東地區財務主管Jonathon Lee，則調任恒生財務總監（CFO）。
蘇雪冰與Jonathon Lee對調
報道稱，兩行主管財務的高層對調屬罕見做法，亦是恒生成立逾90年來，首次由外籍人士出任財務總監高層角色。報道又稱，滙豐及恒生日前已就相關人事調動安排，發內部通訊作出披露。滙豐及恒生發言人回覆傳媒，沒有其他補充。
在恒生被私有化之後，其官方網站沒有再顯示公開披露的高層管理人員及營運委員會等相關資料。恒生發言人回覆傳媒稱，該行已經完成私有化，與之前按《上市規則》要求處理的方式不再一樣，故不再顯示相關資料。
蘇雪冰是馬來西亞華僑，服務滙豐集團長達30年，先後在滙豐擔任多項要職，包括滙豐中國的首席財務官等。在2022年9月，蘇雪冰出任恒生財務總監兼執行委員會（現稱營運委員會）成員，同年11月再獲委任為恒生執行董事。
調任恒生財務總監的Jonathon Lee，據其社交媒體的資料，他在滙豐工作11年8個月，2024年5月擔任滙豐亞洲及中東地區財務主管。
早前，滙豐行政總裁艾橋智在多份報章發表「致香港的公開信」，重申恒生將維持獨立運作，擁有自身管治架構、品牌、分行網絡及客戶定位。