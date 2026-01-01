據報恒生將迎來首位外籍CFO 由滙豐調任 3月起生效

滙控（0005）成功私有化恒生銀行，恒生於1月27日正式退市，雖然滙豐高層重申恒生維持獨立運作。不過，信報引述消息人士透露，在恒生出任3年多的財務總監蘇雪冰，將會出任滙豐亞洲及中東地區暫代財務主管，由今年3月起生效。滙豐現任亞洲及中東地區財務主管Jonathon Lee，則調任恒生財務總監（CFO）。

蘇雪冰與Jonathon Lee對調

報道稱，兩行主管財務的高層對調屬罕見做法，亦是恒生成立逾90年來，首次由外籍人士出任財務總監高層角色。報道又稱，滙豐及恒生日前已就相關人事調動安排，發內部通訊作出披露。滙豐及恒生發言人回覆傳媒，沒有其他補充。