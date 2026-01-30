巴拿馬最高法院裁定長和兩港口合約違憲 長和：裁決有違誠信

據外電報道，巴拿馬最高法院裁定長和（001）於當地港口業務的合約違憲，並宣布取消這些合約。受到消息影響，長和股價今日（30日）急挫，曾跌5.94%，低見62.55元；最終跌4.6%，收報63.25元，成交14.38億元。 巴拿馬當局於當地時間周四晚在社交媒體上宣布了長和港口合約違憲，但未詳細說明違憲原因。長和旗下巴拿馬港口公司表示，公司尚未接到此項裁決的通知，但認為該裁決違反了相關的法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神，令人不齒。

巴拿馬港口公司提及，營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭28年以來，巴拿馬港口公司及其投資者已投資超過18億美元於巴拿馬的基建、科技和人才培育，這一金額是該國其他任何港口營運商投資額的數倍。 巴拿馬港口公司強調，其特許經營合約經過國際招標程序，過程公開透明，又指根據現有資料，可見新裁決缺乏法律依據，不僅破壞巴拿馬港口公司及其特許經營合約，還禍及數以千計直接或間接仰賴港口業務為生的巴拿馬家庭之福祉與安定，也損害該國的法治和法律確定性。巴拿馬港口公司補充，是次裁決跟最高法院此前就與巴拿馬港口公司合約相似的其他合約訴訟案件所作出的判決完全背道而馳。

政府：強烈不滿及堅決反對有關判決 對於巴拿馬法院指，長江在當地港口業務的合約違憲。特區政府表示，表示強烈不滿及堅決反對有關判決，強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。特區政府重申，巴拿馬政府應尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。 外交部發言人在例行記者會上表示，中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

長和去年3月宣布，計劃出售包括巴拿馬運河港口在內的全球43個港口權益，予貝萊德牽頭的財團，預計會為長和帶來逾190億美元現金款項，相當於約1,477億港元。