金價走勢｜金價升勢中止 由高位回吐 跌回5200美元

早前，在美元走弱、地緣政治緊張局勢下，雙雙帶動市場避險情緒，黃金、白銀齊創歷史新高。不過今日（30日）現貨金價由歷史高位顯著回吐，

現貨金價昨日曾逼近每盎司5600美元，曾高見5595.46美元。不過，在紐約交易時段滑落至5100美元，急插逾5%。今日現貨金徘徊在每盎司5,200美元水平。較早時，現貨金報每盎司5,212美元。

大摩發表報告指，由於目前金價已超出該行下半年4,750美元的目標，因此將目標轉向牛市情境下的預測，即5,700美元。華僑銀行亦將黃金今年底目標價由4,800美元，上移至5,600美元。恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程預測，現貨金價升穿每盎司5,600美元的機會很高。