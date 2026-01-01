金價走勢｜金價升勢中止 由高位回吐 跌回5200美元

早前，在美元走弱、地緣政治緊張局勢下，雙雙帶動市場避險情緒，黃金、白銀齊創歷史新高。不過今日（30日）現貨金價由歷史高位顯著回吐，
現貨金價昨日曾逼近每盎司5600美元，曾高見5595.46美元。不過，在紐約交易時段滑落至5100美元，急插逾5%。今日現貨金徘徊在每盎司5,200美元水平。較早時，現貨金報每盎司5,212美元。
大摩發表報告指，由於目前金價已超出該行下半年4,750美元的目標，因此將目標轉向牛市情境下的預測，即5,700美元。華僑銀行亦將黃金今年底目標價由4,800美元，上移至5,600美元。恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程預測，現貨金價升穿每盎司5,600美元的機會很高。
SBG Securities表示，若聯儲局採取寬鬆貨幣政策，預料黃金今年底將上升至10,000美元。
世界黃金協會（World Gold Council）行政總裁泰達維（David Tait）坦言，現時難以給予黃金一個目標價，有多個有力理由支持金價再一步上升。
現貨白銀回吐至每盎司110美元
現貨白銀昨日亦創新高，曾升至每盎司121美元水平，其後從高位回落，徘徊在每盎司110美元水平。較早時，現貨白銀報每盎司111.07美元。
花旗分析師預計，中國將持續買入白銀的趨勢，認為銀價要升至更高，才能促使持貨者拋售，料現貨白銀價格將在3個月內升至150美元。
除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格亦有波動，現貨鉑金回落至每盎司2,500美元水平；現貨鈀金回落至每盎司1,920美元水平。