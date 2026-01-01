恒隆集團去年純利跌15%　 派末期息0.65元

恒隆集團去年收入104.14億元，按年下跌11%，主要由物業銷售收入下降83%至2.64億元所致。整體營業溢利68.36億元，當中物業租賃收入98.53億元，跌2%；營業溢利69.72億元，跌2%；酒店收入上升57%至2.97億元。

期內，股東應佔基本純利24.07億元，按年上升3%；每股基本盈利1.77元。恒隆集團表示，物業銷售虧損收窄足以抵消物業租賃營業溢利下跌，以及資本化利息減少導致財務費用上升所帶來的影響。

恒隆集團表示，雖然全球經濟仍承受高關稅和中美貿易角力影響，但預期新一輪減息行動和消費市道好轉將有助零售業回穩。

恒隆集團預計，香港業務方面，隨着各項盛事吸引更多旅客訪港，加上租戶組合持續側重體驗式零售、餐飲及時尚生活選擇，零售租金可望靠穩。對於辦公樓租賃業務，短期租賃收入增長空間有限，而且部分租戶仍需租金寬減和優惠措施，預期復甦面臨一定挑戰，但來自專業服務業的需求增加，加上集團審慎的租賃策略，租出率有望維持穩定，甚至隨整體市況上行。