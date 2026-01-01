熱門搜尋:
出版：2026-Jan-30 13:35
更新：2026-Jan-30 13:35

FM財自 | 興奮之餘提防逆轉

過去每次內房升都是升浪近尾聲節奏。(資料圖片)

恒指連升7日，昨天衝上28000點關，寫下4年以來新高，今天（0130）顯著回跌逾400點，兩天前狂升700點時，市場興奮，財經熱門標題無不預期更高水平，有些寫：35000點必見，牛市重臨，3萬不是夢，然而夢想與現實落差太大。

昨天（0129）是1月期貨期權結算及股票期權最後交易日，科指已重現疲態，逆勢下跌59點，唯一眾金融類股繼續強勢夾升，恒指上午已升至4年高位28056，連最弱勢的內房也飆高，過去每次內房升都是升浪近尾聲的節奏。

情況似逆轉多於調整

結算後的今天，也是一月份的最後一個交易日，恒指中午前跌逾400點，科指繼續弱勢，跌回週三（0128）的漲幅，恒指跌破27600昨天的開市低位，若未能彈回27700之上，情況似逆轉多於調整，筆者在昨天（0129）傍晚分析稿已提及此點，不是見跌看跌。

尋找過去101月效應當中，比較相似的是2023年，2023年首日恒指從2萬點之下爆上，升浪至127日，升約3000點至22700，之後回落，演變成全年向回落，全年高位就出現在一月份的22700點。過去10年當中，有7年在一月份出現全年高低位，若參考這模式，須提防昨天的28056就是浪頂。

Option Jack

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

