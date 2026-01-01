FM財自 | 興奮之餘提防逆轉

昨天（0129）是1月期貨期權結算及股票期權最後交易日，科指已重現疲態，逆勢下跌59點，唯一眾金融類股繼續強勢夾升，恒指上午已升至4年高位28056，連最弱勢的內房也飆高，過去每次內房升都是升浪近尾聲的節奏。

結算後的今天，也是一月份的最後一個交易日，恒指中午前跌逾400點，科指繼續弱勢，跌回週三（0128）的漲幅，恒指跌破27600昨天的開市低位，若未能彈回27700之上，情況似逆轉多於調整，筆者在昨天（0129）傍晚分析稿已提及此點，不是見跌看跌。

尋找過去10年1月效應當中，比較相似的是2023年，2023年首日恒指從2萬點之下爆上，升浪至1月27日，升約3000點至22700，之後回落，演變成全年向回落，全年高位就出現在一月份的22700點。過去10年當中，有7年在一月份出現全年高低位，若參考這模式，須提防昨天的28056就是浪頂。