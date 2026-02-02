儘管國際金價近兩日來下跌，但仍處歷史高位。有內地網民發現澳門英皇娛樂酒店大廳標誌性「黃金大道」悄然被撤走，引發熱烈討論是「怕被遊客順走」或是「藏起來等漲價」。

《極目新聞》報導，有網民於1月30日發文，稱澳門英皇娛樂酒店大廳標誌性的「黃金大道」景象不再，原本鑲嵌在地磚內總重78公斤的黃金消失不見，懷疑被工作人員連夜撤走。