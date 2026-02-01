一文了解7車企上月銷售 蔚來交付量增近倍 比亞迪銷量跌三成

理想汽車1月交付新車約2.8萬輛

理想汽車(2015)公布，1月集團交付新車27,668輛。截至2026年1月31日，理想汽車歷史累計交付量為1,567,883輛。

蔚來1月交付量按年增近1倍

蔚來(9866)公布，集團1月交付27,182輛汽車，同比增長96.1%。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車20,894輛；樂道品牌的家庭智能電動汽車3,481輛；以及螢火蟲品牌的智能電動高端小車2,807輛。截至2026年1月31日，公司累計汽車交付量達1,024,774輛。

小鵬汽車1月交付量按年跌34.07%

小鵬汽車(9868)在官網公布，1月共交付新車20,011輛，按年下降34.07%。