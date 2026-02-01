一文了解7車企上月銷售 蔚來交付量增近倍 比亞迪銷量跌三成

吉利汽車1月銷量按年微增1%
吉利汽車(175)宣布，集團1月汽車總銷量為270,167部，較去年同期增長約1%，其中出口總銷量60,506部較去年同期實現翻倍增長。另外，旗下寶騰於1月實現汽車銷量16,106部，較去年同期增長約36%。
比亞迪1月銷量跌約三成
比亞迪(1211)公布，1月汽車銷量210,05輛，按年下跌30.11%。其中，純電動汽車銷量83,249輛，按年減少33.6%；插電式混合動力汽車銷量171,069輛，按年減少28.53%。
產量方面，1月產量232,358輛，按年下降29.13%，純電動汽車產量88,071輛，按年下降35.68%；插電式混合動力汽車產量139,764輛，按年減少25.21%。
理想汽車1月交付新車約2.8萬輛
理想汽車(2015)公布，1月集團交付新車27,668輛。截至2026年1月31日，理想汽車歷史累計交付量為1,567,883輛。
蔚來1月交付量按年增近1倍
蔚來(9866)公布，集團1月交付27,182輛汽車，同比增長96.1%。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車20,894輛；樂道品牌的家庭智能電動汽車3,481輛；以及螢火蟲品牌的智能電動高端小車2,807輛。截至2026年1月31日，公司累計汽車交付量達1,024,774輛。
小鵬汽車1月交付量按年跌34.07%
小鵬汽車(9868)在官網公布，1月共交付新車20,011輛，按年下降34.07%。
小米汽車交付量逾39000台
小米汽車公布1月，小米汽車交付量逾39000台，按月減少22%，按年大增95%。
零跑汽車交付量按年增長27.4%
零跑汽車(9863)公布，上月交付32,059輛車，按年增長27.4%，按月跌46.9%。而賽力斯1月新能源汽車銷量43,034輛，按年增約1.4倍；產量為44,098輛，增約1.22倍。