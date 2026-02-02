40年最慘烈！金價洗倉 市場觀望 大行長線樂觀

美國總統特朗普上周五公布提名被指為「鷹派」的聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)接任聯儲局主席，近日升幅飛天的貴金屬借機會嘔吐，並觸發現貨黃金爆發洗倉式的暴瀉，上周五單日大跌近一成，創40年來最大單日跌幅。金價由高峰重摔，觸發市場開始憂慮牛市轉向，普遍抱觀望態度，惟有分析相信長線樂觀趨勢未變。
鮑威爾的聯儲局主席任期將於今年5月結束，而特朗普提名的沃什曾以支持高利率而聞名，雖然近期立場轉向支持減息，但華爾街普遍認同他是負責任的人選，或可保聯儲局的獨立性。富國銀行的分析表示，相比其他可能人選，對由沃什領導的聯儲局，似乎至少存在某種程度的安心感。
現貨黃金曾高位插水16%
市場以沃什的提名為藉口，狠沽貴金屬。黃金上周五曾低見每安士4,696美元，較上周四高位5,595美元，高位累計插水16%，上周則收報4,865美元，單日瀉9.8%，埋單全周跌2.4%，上月全月則仍升12.8%，連升6個月。現貨白銀跌幅更慘烈，上周五挫27%，報每安士84.7美元，全周瀉17.7%，全月則升18.8%，連升9個月。
花旗：半數利好今年不會兌現
花旗報告指，若沃什的提名獲得確認，預料聯儲局可保持其政治獨立性，這對金價而言是一個中期利淡因素。該行指，目前支持金價大幅走高的因素，包括美中緊張關係、兩岸局勢、美國債務擔憂，以及圍繞人工智能(AI)的不確定性等，惟估計有一半在今年不會兌現，或者無法維持超過兩年。不過花旗亦指，仍然相信金價可以高企在歷史平均以上的水平。
瑞銀全球研究部貴金屬策略師Joni Teves則指，金價中長線仍偏向上行，並相信在本月中旬春節假期之前，上漲趨勢仍不變，之後或會按季節需求而波動。該行認為，雖然金價短期升勢過度，有調整風險，但長線建立黃金好倉仍然是正確策略。