40年最慘烈！金價洗倉 市場觀望 大行長線樂觀

美國總統特朗普上周五公布提名被指為「鷹派」的聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)接任聯儲局主席，近日升幅飛天的貴金屬借機會嘔吐，並觸發現貨黃金爆發洗倉式的暴瀉，上周五單日大跌近一成，創40年來最大單日跌幅。金價由高峰重摔，觸發市場開始憂慮牛市轉向，普遍抱觀望態度，惟有分析相信長線樂觀趨勢未變。

鮑威爾的聯儲局主席任期將於今年5月結束，而特朗普提名的沃什曾以支持高利率而聞名，雖然近期立場轉向支持減息，但華爾街普遍認同他是負責任的人選，或可保聯儲局的獨立性。富國銀行的分析表示，相比其他可能人選，對由沃什領導的聯儲局，似乎至少存在某種程度的安心感。