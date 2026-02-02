日圓走勢｜兌港元跌回5.04算　日本央行委員：應及時加息

日本央行1月會議紀錄摘要顯示，貨幣政策部分委員認為，央行在應對通脹方面反應過慢，央行應及時推進加息步伐。日圓跌回154兌一美元。較早時，美元兌日圓報154.98，每百日圓兌港元5.04算。
日本首相高市早苗在上周六（31日）一次競選演講中，指日圓走弱的好處，稱雖然日圓貶值推高物價，不利國民生活與企業，但對有利出口產業，指無論是食品抑或汽車出口，有助緩衝美國關稅的影響。
不過，高市早苗周日（1日）在社交媒體上澄清有關日圓疲弱好處的言論，稱並非在強調日元貶值的好處。據共同社報道，高市早苗此舉，被外界認為意在抑制其言論對市場的影響。
日本央行於1月底宣布，維持利率於0.75厘不變。
Prime Minister’s Post on X— 高市早苗 (@takaichi_sanae) February 1, 2026
It seems that some in the press have misunderstood my remarks on exchange rates at the speech event yesterday.
My intention was not to say whether yen appreciation or yen depreciation is good or bad, but to note that “we want to build a strong economy…