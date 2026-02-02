熱門搜尋:
財經
出版：2026-Feb-02 12:07
更新：2026-Feb-02 12:07

日圓走勢｜兌港元跌回5.04算　日本央行委員：應及時加息

較早時每百日圓兌港元5.04算。(資料圖片)

日本央行1月會議紀錄摘要顯示，貨幣政策部分委員認為，央行在應對通脹方面反應過慢，央行應及時推進加息步伐。日圓跌回154兌一美元。較早時，美元兌日圓報154.98，每百日圓兌港元5.04算。

日本首相高市早苗在上周六（31日）一次競選演講中，指日圓走弱的好處，稱雖然日圓貶值推高物價，不利國民生活與企業，但對有利出口產業，指無論是食品抑或汽車出口，有助緩衝美國關稅的影響。

不過，高市早苗周日（1日）在社交媒體上澄清有關日圓疲弱好處的言論，稱並非在強調日元貶值的好處。據共同社報道，高市早苗此舉，被外界認為意在抑制其言論對市場的影響。

日本央行於1月底宣布，維持利率於0.75厘不變。

