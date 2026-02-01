港股新股認購升溫！Webull HK暗盤交易+低費率 勢成投資者首選

Webull HK 將港股、美股、期權、期貨、債券、ETF、IPO以及基金整合至同一平台，使投資者無需切換App，就能完成新股申購、查看市場資料、進行暗盤交易及進行技術分析。對新股投資者而言，平台提供的港股Lv1串流報價和即時市場深度數據，特別適合在暗盤階段快速捕捉市場情緒。此外，Webull HK提供免費美股 Lv2 50檔深度報價，也讓跨市場的投資者能更全面掌握全球市場脈動，提升判斷能力。

近來港股市場明顯回暖，在多隻大型新股帶動下，新股暗盤與首日表現持續亮眼，帶動一輪又一輪的新股認購潮。投資者在部署策略時更加關注平台是否能提供低成本、快速操作及專業工具，而 Webull HK 便在這些需求中成為受注目的選擇。其「真 0 收費」與暗盤支援，加上全球多市場整合、一站式交易能力，讓投資者從申購、觀察行情到暗盤交易，都能以更便捷的方式完成。

暗盤與首日爆發力 2025 港股真實例子分析

2025年上半年共有42隻新股在港交所主板上市，其中26隻在暗盤收漲，平均升幅達17.67%，首日表現同樣有超過六成錄得上升，顯示市場整體情緒積極。

其中最具代表性的例子莫過於映恩生物B，它在暗盤時已見大量買盤湧入，而上市首日更以116.7%的驚人升幅成為半年冠軍，新股一手賺幅高達11,040 港元，成功吸引市場廣泛關注。這類在暗盤已顯現強勢的新股，若能透過 Webull HK的技術指標、資金流分析與AI助手輔助，投資者可更早察覺市場情緒變化，提升在暗盤進出場的準確性。

另一隻同樣備受矚目的新股是 A+H「二婚股」寧德時代（CATL），雖然定價僅比A股折讓7%，但仍吸引超過31萬名投資者踴躍申購，上市首日錄得 17.11%的升幅，一手收益達4,320港元，在市場中同樣屬高人氣新股。

此外，消費類股份亦於2025年跑出，其中蜜雪冰城（蜜雪集團）上市後的一手收益突破5,000港元，在同類消費題材中表現突出。生科板塊方面則延續強勢，恒瑞醫藥在暗盤階段已錄得逾三成升幅，並於上市首日再升16.43%，進一步加深市場對生物醫藥股的信心。

這些例子反映2025年的港股新股不但熱度回暖，並重新出現多隻暗盤與首日均具強勢的熱門新股，使得具備暗盤交易能力與專業工具的平台變得尤其重要。

真 0 收費帶來成本優勢 暗盤與短線交易更靈活

對於港股新股投資者而言，成本是策略配置中的重要一環。傳統券商常收取每筆15港元的平台費，而Webull HK則以港股交易「0佣金 + 0平台費」的方式大幅減輕投資者負擔。這讓投資者在部署暗盤策略、首日短線操作或拉升落袋時更能靈活調整，而不被高額費用限制。成本更低意味著可以增加更多策略組合，也能在高波動的新股市場中保留更多盈利空間。

最快 3 分鐘極速開戶 不錯失任何新股機會

Webull HK的開戶流程簡單快捷，最快可在3分鐘內完成，適合面對熱門新股突然開招的情況。此外，平台提供的AI助手、專業級圖表、多周期技術分析以及即時市場數據組合，讓投資者能即時掌握財報內容、行業事件和市場情緒，提升暗盤及首日部署的策略效率。