金價走勢｜金價延續跌勢 跌穿4600美元

美國總統特朗普上周五公布提名聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）接任聯儲局主席，市場擔心其「鷹派」的作風。貴金屬市場迎來「黑色星期五」，在金價創新高後由升轉跌，創下40年來單日最大跌幅後，今日（2日）延續跌勢。

過去一年，現貨金價從去年1月的每盎司2,600美元，上升至今年1月的5,600美元歷史高位後，便創下史上最大單日跌幅。現貨金價延續跌勢，今日失守每盎司4,600美元，已經下滑至4,500美元水平。較早時，現貨金報每盎司4,537美元。

花旗報告指，若沃什的提名獲得確認，預料聯儲局可保持其政治獨立性，這對金價而言是一個中期利淡因素，又指目前支持金價大幅走高的因素，包括美中緊張關係、兩岸局勢、美國債務擔憂，以及圍繞人工智能（AI）的不確定性等，惟估計有一半在今年不會兌現，或者無法維持超過兩年。