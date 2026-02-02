熱門搜尋:
財經
出版：2026-Feb-02 16:55
更新：2026-Feb-02 16:55

PAObank新年優惠 1個月定存最高15厘 推薦開戶最高賺12888現金賞

PAObank推出新春優惠，1個月定存最高15厘。

PAOBank推出新春優惠，由即日起至2026年2月28日，現有客戶透過PAObank個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，如被推薦人以專屬推薦碼成功開戶並開立10,000港元或以上定期存款，推薦人可獲賞500港元，最多可推薦20名好友，即10,000港元現金賞。

另外，推廣期間推薦最多新客戶的首三名推薦人，更分別可額外獲得2,888港元、1,888港元以及888港元現金賞。換言之，推薦人最高合共可賺高達12,888港元獎賞。被推薦人成功開戶後，更可享1個月港元定存爆息優惠，首5萬港元年利率達15厘。

同期該行亦有其他優惠，全新合資格客戶憑推薦碼【PAOBPR】開立個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造1個月港元定期存款，首5萬港元即可享12厘年利率高息優惠。

而現有客戶需存入港元新資金，敘造3個月港元定期存款，即可享有2.9厘年利率，存款金額上限為100萬港元。額度有限，額滿即止。

外幣兌換定存限時優惠方面，透過PAObank個人銀行手機應用程式，在「美元定期存款」頁面內，鎖定帶有「外幣兌換優惠」標籤的定存產品，7日定存年利率12.6%厘；14日定存年利率8厘；1個月定存年利率5.8厘；3個月定存年利率4.2厘。

