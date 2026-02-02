PAObank新年優惠 1個月定存最高15厘 推薦開戶最高賺12888現金賞

PAOBank推出新春優惠，由即日起至2026年2月28日，現有客戶透過PAObank個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，如被推薦人以專屬推薦碼成功開戶並開立10,000港元或以上定期存款，推薦人可獲賞500港元，最多可推薦20名好友，即10,000港元現金賞。

另外，推廣期間推薦最多新客戶的首三名推薦人，更分別可額外獲得2,888港元、1,888港元以及888港元現金賞。換言之，推薦人最高合共可賺高達12,888港元獎賞。被推薦人成功開戶後，更可享1個月港元定存爆息優惠，首5萬港元年利率達15厘。