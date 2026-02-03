黃金未止瀉 大行續淡定 料可再闖高峰

金價未止瀉，大行「保持隊型」料全年再衝高峰。國際現貨金價由上周歷史高位5,595美元直插，昨一度低見每安士4,402美元，單日曾再挫7.1%，高位計則累挫逾兩成。不過，大行普遍不認同黃金價格已見頂，德銀維持年底6,000美元的目標，摩根大通私人銀行甚至上調目標。 截至本港時間昨晚9時，國際金價跌勢喘穩，報4,740美元，跌2.7%；現貨白銀最低見每安士71.4元，一度再跌12.4%，及後報81.27美元，挫3.7%。本港飾金每両賣出價亦由高位每両逾6萬元，跌至昨5.27萬元，買入價每両4.26萬元。

摩通料今年高位6300美元 今次貴金屬價格大調整，市場主要歸因美國總統特朗普提名「鷹派」的聯儲局前理事沃什接任聯儲局主席。摩根大通私人銀行亞洲宏觀策略主管唐雨旋認為，沃什不反對減息，他的提名不影響黃金所處的政策環境；又預期各國央行、機構及零售投資者將繼續把黃金視為儲備多元化及風險對沖的重要工具。她又認為，今次金價回調為健康調整，可消化部分投機性需求，因此對黃金基本看法不變。 摩通私銀認為黃金倉位仍遠未擁擠，將今年目標上調至每安士6,150美元，波幅區間介乎6,000美元至6,300美元。

德銀分析師Micheal Hsueh亦表示，金價近日的下挫並不預示其長線趨勢轉變，維持全年6,000美元目標，主要由於各國央行持續儲備黃金等積極因素仍存在，認為投資者儲備黃金的理由不變。 恒指連瀉兩日 累失1193點 大市在貴金屬大瀉的陰霾下持續疲弱，恒生指數連續兩日大瀉，昨收市報26,775點，失611點或2.2%，失守二萬七，兩日累挫1,193點，主板成交額3,479億元。金礦股連續兩日大瀉，藍籌紫金礦業(2899)大跌5.6%，另外山東黃金(1787)及赤峰黃金(6693)大跌逾12%，靈寶黃金(3330)及招金礦業(1818)大跌逾8%。