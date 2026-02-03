恒生指數升59點　二萬七得而復失 騰訊跌近3% (更新)

美國製造業數據勝預期，美股回穩。恒生指數跌逾600點，失守兩萬七後，今早（3日）高開220點，報26,995點。恒指高開後，升幅一度擴大至最多350點，高見27,126點後，其後走勢轉向下，甚至倒跌逾340點，低見26,431點，之後跌窄不斷收窄，半日升54點，報26,830點。恒指午後靠穩，最終升59點，收報26,834點，成交3351.52億元。國指跌27點，報9,053點；科指跌59點，報5,467點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌2.92%，報581元；美團（3690）跌1.74%，報93.2元；阿里巴巴（9988）跌1.41%，報161元；京東（9618）跌0.72%，報109.7元；百度（9888）跌3.61%，報141.4元；小米（1810）跌1.31%，報34.6元；快手（1024）跌4.61%，報73.45元。