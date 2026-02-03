換新鈔2026｜新鈔及迎新鈔今起供兌換　中銀滙豐：網上預約反應熱烈

農曆新年將至，本港3間發鈔銀行今日（3日）起至本月16日提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，並在首3日提早營業時間，在早上8時至9時專為提供換鈔服務。 滙豐：網上預約收4.5萬籌 其中匯豐銀行的旺角分行，早上有大批市民前來換新鈔，有市民7時許已到場輪候，表示秩序暢順，將兌換大約一兩萬元，希望新鈔由「年頭用到年尾」，亦有市民因銀行的50元紙幣不足，明天會再到銀行兌換。另外，有市民表示兌換的新鈔比去年多，有人打算今年派更多利是，有人則認為用新鈔比較開心，將留更多自用，封利是金額將與往年相若。

滙豐表示，今年網上預約兌換新鈔的反應熱烈，共收4.5萬張籌，按年有單位數升幅。如市民未能網上預約，滙豐亦有提供即場派籌安排，另外可在各大分行和指定櫃員機兌換迎新鈔，數量足以應付市民需，滙豐同時安排了3間流動分行到元朗簡約公屋提供新鈔套裝兌換，方便偏遠地區居民。

中銀：網上預約全數額滿 中銀香港分行由今日至2月16日期間，為市民提供兌換新鈔、「迎新鈔」，以及「新鈔標準裝」。中銀指，不少市民今早提早到分行兌換鈔票，分行整體運作順暢，秩序良好。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（分行管理）莊依麗表示，今年網上預約亦反應熱烈，名額已全數額滿；為方便客戶兌換新鈔，本行全線分行於今日至2月5日一連3天提前1小時營業，由早上8時起提供服務，並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，同時加派人手協助客戶換鈔。