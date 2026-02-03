馬斯克宣布SpaceX收購xAI 合併後估值高達1.25萬億美元

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX宣布，收購自家人工智能（AI）初創企業xAI。據外電報道，合併後的公司預計將在IPO中估值達到1.25萬億美元。

據CNN報道，SpaceX去年發行第2輪股票，估值高達8,000億美元；xAI在今年稍早時完成的200億美元集資後，估值約為2,300億美元。

馬斯克表示，正在打造地球上，乃至地球外最具雄心、垂直整合程度最高的創新引擎，涵蓋AI、火箭、太空網路以及社交媒體。

金融時報引述消息人士稱，SpaceX正考慮在今年6月中旬，即馬斯克生日的月份，以及發生「金木連珠」的天文現象的「吉日」，進行首次公開招股（IPO）。據路透早前報道，SpaceX預計去年營收為150億至160億美元，EBITDA約為80億美元。